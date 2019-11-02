Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret
Son Dakika Güncel Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret

Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret

6 saat önce

Erzincan Doğa Koleji ortaokul öğrencileri Kızılay Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Minarelli Su İşletmesini ziyaret etti.

Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret, System.String[]

Erzincan Doğa Koleji ortaokul öğrencileri Kızılay Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Minarelli Su İşletmesini ziyaret etti.


Erzincan Doğa Koleji, Kızılay Haftası kapsamında ortaokul 6. sınıf öğrencileriyle beraber Kızılay Minarelli Su İşletmesini ziyaret etti.


Ziyaret kapsamında Gıda Mühendisi Ali İhsan Özdemir, öğrencileri Kızılay'ın kuruluşu hakkında bilgilendirerek öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.


Gıda Teknikeri Ümit Karaaslan'da öğrencilere fabrikayı gezdirerek işletmede bulunan makinaların işleyişiyle ilgili bilgi verdi.


Doğa Koleji personelini ve öğrencilerini misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erzincan Kızılay Minarelli Su İşletmesi yetkilileri Doğa Koleji çalışanlarına teşekkür etti. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji öğrencilerinden Kızılay Minarelli Su İşletmesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]