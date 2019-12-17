Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika

Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek

6 saat önce

Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi, veliler tarafından protesto edildi.

Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek, System.String[]

Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi, veliler tarafından protesto edildi. Kampüs önüne gelen veliler, öğretmenlere sarılarak destek oldu.

Doğa Koleji'ndeki yaşanan maddi problemlerden dolayı Gaziantep'te bulunan okulda da öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verdi. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler birbirlerini sarılarak teselli etti. Doğa Koleji önünde toplanan bir grup veli, sloganlar atarak açıklama yaptı. Veliler adına açıklama yapan öğrenci velisi Sevgi Kaya, şunları söyledi:

"Toplandığımız bu yer, herhangi bir inşaat firmasının önü değildir. Bizler de satın aldıkları dairenin teslimini alamamış mağdurları değiliz. Biz Doğa Okulları'nın velileriyiz. Bizler bu kurumun vizyon ve misyonuna güvenerek çocuklarını teslim etmiş aileleriz. Son dönemde bu kurumun basiretsiz, ferasetsiz, liyakatsiz yöneticiler elinde ne olduğu ve ne olacağı belli olmayan bir işletme haline dönmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişemiz artmıştır. Burada aylardır öğretmenlerimiz, maddi ve manevi buhrana sürükleyen bu zihniyetin tutarsız açıklamaları sadece öğretmenlerin değil, bizlerin de yeter noktasını çoktan aşmıştır. Yönetim bilmelidir ki; burası bir eğitim kurumudur ve kaybedilecek olan da para değil, insandır. Yönetim unutmamalıdır, bunca sıkıntılara rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tüm güler yüzüyle görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimiz de birer insandır. Onların da aileleri, bakmakla yükümlü oldukları insanlar ve insanı ihtiyaçları vardır. Bizleri bu esef verici hatırlatmaya mecbur bırakan yönetim kadrosunun bir an evvel mağduriyetlere son vermesini istiyor ve haklı davaların öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Basın açıklamasının ardından veliler, alkışlarla toplu halde okul bahçesine girip öğretmenlere destek verdi. Öğretmenler ve veliler birbirlerine sarılarak destek oldu.


Doğa Koleji, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:04 Kaynak: DHA
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