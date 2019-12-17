Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

Doğa Koleji'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur. Veliler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek farklı kampüslerin önünde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.View on euronews