Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları - Son Dakika Dünya

Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

6 saat önce

Doğa Koleji'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur.

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Doğa Koleji'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur. Veliler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek farklı kampüslerin önünde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.View on euronews

Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları

Doğa Koleji, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:27 
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