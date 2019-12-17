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Doğa Koleji velileri: Ekonomik sıkıntının nedeni eğitimden gelen parayı ticarete aktarmaları
6 saat önce
Doğa Koleji'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur.
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Doğa Koleji'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler mağdur. Veliler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek farklı kampüslerin önünde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.View on euronews
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18.12.2019 03:07:18. #1.11#
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