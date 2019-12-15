Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto - Son Dakika

Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto

6 saat önce

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto, System.String[]

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Bir grup öğrenci velisi, kolejin devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesi nedeniyle Eryaman Doğa Koleji önünde toplanarak tepkilerini alkış ve sloganlarla ifade etti.

Topluluk adına açıklama yapan veli Gamze Emen, 12 gündür Doğa Koleji öğrenci ve velilerinin mağdur edildiğini belirtti.

Emen, "Çocuklarımızın derslerinin bir saatinin bile boş geçmemesi lazım. Öğretmenler maaşları ödenmediği için derse girmiyorlar ve çocuklarımız yaşıtlarından geri kalıyor." dedi.

Bakanlık yetkilileriyle hafta içi yaptıkları görüşmede sorunlarını aktardıklarını ifade eden Emen, şunları kaydetti:

"Bize 'Cuma günü akşam 17.00'ye kadar bekleyin, güzel sonuçları olacak. Çocuklarınızın hakkının devam etmesiyle ilgili B Planı var' denildi. Sabırla bekledik. Okul yönetimden belki ses gelir diye bekledik. Doğa Kolejinin en üst yetkilisi bir mesaj attı. Mesajda, 'Süreç devam ediyor. Olumlu haberleri siz değerli velilerimizle paylaşacağız' ifadesi kullanıldı. Bir açıklama hala yok. 500 bin aile mağdur durumda."

Veli Emen, okul yönetiminden net bir açıklama beklediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sınav dönemi geldi. Okulda eğitim yapılacak mı yapılmayacak mı onu bilmiyoruz. Biz nakil istemiyoruz, Doğa Kolejinin isim hakkı değişmeden, aynı eğitim kadrosuyla eğitime devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü
Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız

Son Dakika Haberleri
23:21 PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
23:21 Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Son Dakika
23:20 Doğa Kolejinde veli protestosu - Son Dakika
23:18 Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:17 Türk ve yabancı girişimciler Adana'da iş fikirlerini yarıştırdı - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 23:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]