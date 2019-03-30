Doğa Koleji Voleybolda Şampiyon!

25-29 Mart tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen karşılaşmada; Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı Türkiye şampiyonu olma gururuna erişti.

Doğa Koleji, akademik başarılarının yanında, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştiriyor. Bireysel sporlara ve takım sporlarına yönelen Doğa Koleji öğrencileri, Türkiye Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde üstün başarı gösterdi. Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonluk maçı heyecanlı dakikalara sahne oldu. İlk seti 2 sayı farkla kaybeden Acıbadem Bilim Doğa Anadolu Lisesi genç kız voleybol takımı, ikinci sette üstünlüğü ele aldı. İkinci seti 4 sayı farkla, 3. seti 10 sayı farkla alan takım, son seti de 4 sayı farkla kazanarak şampiyonluk madalyasını kaptı.

Nitelikli bireyler yetiştirmek için sporun önemine değinen Genel Müdür Ali Rıza Lüle: "Takım sporlarında başarılar elde eden öğrencilerimizin mutluluğunu paylaşıyor, her karşılaşmada en az onlar kadar heyecanlanıyoruz. Öğrendiklerini pratiğe dönüştürme becerisini erken yaşta kazanan öğrencinin özgüveni gelişirken, yaşam başarısı da artıyor." dedi.

3 branşta 6 dünya şampiyonluğu

Sporcu nesiller yetiştirme misyonuyla hareket eden Doğa Koleji, bireysel sporlarda ve takım sporlarında yerel, ulusal ve uluslararası başarılar elde ediyor. Türkiye'de ve uluslararası arenada ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Doğa Koleji'nin, ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde voleybol, hentbol ve basketbol olmak üzere 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Basketbolda Türkiye'yi temsil edecek

Doğa Koleji, 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşen Türkiye Liseler Arası Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde de Türkiye şampiyonu oldu. Doğa Koleji, 12-20 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek ISF Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda hem erkek hem kız basketbol takımında Türkiye'yi temsil edecek.