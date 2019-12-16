Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı - Son Dakika

Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı

6 saat önce

Doğa Kolejinde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.

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Doğa Kolejinde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.


Kurumun Ataşehir'deki yönetim binasına gelen öğretmenler, "Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Doğa Koleji, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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