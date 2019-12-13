Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

6 saat önce

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir" dedi.

Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi, System.String[]

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir" dedi.


Doğa Kolejinden devir işlemlerine ilişkin bugün bir açıklama geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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