Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi - Son Dakika

Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi

6 saat önce

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi, System.String[]

Çocukları Doğa Kolejinde eğitim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti.

Kurumun Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler ellerinde "öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu dün akşam saatlerinde, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurduğumuz devir anlaşmasına ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır." şeklinde açıklama yapmıştı.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü

Son Dakika Haberleri
20:20 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
20:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Burada bir terör devleti kurma projesi... - Son Dakika
20:19 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
20:18 Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:22:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa Kolejinin devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]