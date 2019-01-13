Doğa Koruma Milli Parklar Ekipleri Beypazarı'nda Doğaya Yem Bıraktı
1 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Beypazarı şefliği, sorumluluk bölgelerinden doğal hayata yem bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
9. Bölge Müdürlüğü Beypazarı
şefliği, sorumluluk bölgelerinden doğal hayata yem bıraktı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre ekipler, şu kış günlerinde doğal hayatım yaşamlarını sürdürebilmesi ve aç kalmaması için Keltepe bölgesi ve Kozağaç, Kaplan, Sarıağıl, Hırkatepe, Sekli ve Dudaş mahallelerindeki noktalara, yem, saman, havuç ve bayat ekmek bıraktı.
Ekiplere rehberlik eden Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine köylerinin yakınlarında canlıların uğrak yerlerini göstererek, yem bırakılmasını sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:30 Kaynak: AA
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