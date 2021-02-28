Doğa koruma sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sokak hayvanlarını unutmadı, besleme çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Doğan Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Ali Egemen İşcan ile müdürlük personeli, Aydın Hayvan Hakları ve Eğitimi Derneği Başkanı Jale Koç ile dernek üyelerinin katılımıyla, Efeler İlçesinde önceden belirlenmiş sokak hayvanları besleme odak noktalarında; sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı. Müdürlük tarafından yaptırılan bilgilendirme afişleri ile kedi evleri uygun alanlara yerleştirildi.

Aydın'da hayvan refahının ve sokak hayvanlarına yönelik toplumsal duyarlılığın artması için çalışmaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN