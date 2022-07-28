Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da bin kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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