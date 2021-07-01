Doğa Koruma ve Milli Parklar ayının su ile eğlenme anını paylaştı - Son Dakika

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Su hayattır' etiketiyle fotokapana takılan ayının su içtikten sonra eğlenme anlarını paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 'Su hayattır' başlıklı etiketiyle bir ormanda ayının su içme anını paylaştı. Fotokapana takılan görüntülerde, ise ayı su içtikten sonra eğlenmeye devam etti.

(Mehmet Kalay/İHA)