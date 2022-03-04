Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Çolak, Şanlıurfa incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Çolak, Şanlıurfa incelemelerde bulundu

04.03.2022 10:01
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Çolak, Şanlıurfa incelemelerde bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Gölpınar Tabiat Parkı'ndaki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Çolak ve beraberindekiler, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda da incelemelerde bulundu.

Birecik Kelaynak Üretme İstasyonuna geçen Çolak, kafes dışına alınan kelaynakların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çolak'a incelemelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve birim sorumluları eşlik etti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Muhammed Çolak, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Çolak, Şanlıurfa incelemelerde bulundu - Son Dakika


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