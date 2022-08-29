Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı

29.08.2022 11:21
Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekiplerince av koruma kontrol denetimi gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 3 ekip tarafından İncesu, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde, avcıların avlanma belgeleri, tüfek takozları, ruhsatları ve kotalarının olup olmadığı denetlendi.

Yasak sahalarda devriye atan ve fotokapan kontrolleri de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Rektör Karamustafa: 'Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir' Rektör Karamustafa: 'Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir' Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür' Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:24:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de av koruma kontrol denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement