Jandarma personeline eğitim - Son Dakika
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Jandarma personeline eğitim

15.08.2022 12:15
Jandarma personeline eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personeline kara avcılığı ile ilgili eğitim verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında yapılan işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde jandarma personellerine 4915 sayılı kara avcılığı kanunu, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 2872 sayılı çevre kanunu hakkında bilgiler ve eğitimler verildi. - KİLİS

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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma personeline eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma personeline eğitim - Son Dakika
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