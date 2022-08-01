Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

01.08.2022 10:52
Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaban hayatının desteklenmesi amacıyla yürütülen program kapsamında, kınalı keklikler araçla Hacıbektaş ilçesi yakınlarındaki Hırka Dağı'na getirildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de katıldığı etkinlikte kafesten çıkarılan 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Vali Becel, kınalı kekliklerin tarım alanlarındaki zararı azaltmak, kımıl, süne, kene ve zararlı böcek artışını engellemek amacıyla çeşitli alanlarda doğaya salınacağını belirtti.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 500 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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