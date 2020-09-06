Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri gece denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler gece denetimlerinde, araziye kurulmuş ve sürekli bıldırcın sesi çıkaran cihazlar ele geçirdi.
Arazide bulunan bu tür cihazları toplayarak imha edeceklerini aktaran yetkililer, bu tür girişimlerde bulunanlara para cezası uygulandığını kaydettiler.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğü, gece avlanmasına, kaçak avlanmaya kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:29 - Kaynak: AA
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