Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği - Son Dakika

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği
6 saat önce
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Erciyes Dağı'nın eteklerinde ve Özvatan ilçesinin değişik noktalarına yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Erciyes Dağı'nın eteklerinde ve Özvatan ilçesinin değişik noktalarına yem bırakıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ağır geçen kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek adına yapılan yemleme çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.
Daha önce Kayserinin değişik noktalarına yapılan çalışmalar bu sefer de Erciyes Dağı Etekleri ve Özvatan İlçesinin değişik noktalarında yapıldı. - KAYSERİ
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