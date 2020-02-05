Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Erciyes Dağı'nın eteklerinde ve Özvatan ilçesinin değişik noktalarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yaban hayatına yem desteği, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Erciyes Dağı'nın eteklerinde ve Özvatan ilçesinin değişik noktalarına yem bırakıldı.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ağır geçen kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek adına yapılan yemleme çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.


Daha önce Kayserinin değişik noktalarına yapılan çalışmalar bu sefer de Erciyes Dağı Etekleri ve Özvatan İlçesinin değişik noktalarında yapıldı. - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Özvatan, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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