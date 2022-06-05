Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi - Son Dakika
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Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi

05.06.2022 09:35

- Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi Dünya Çevre Günü ve haftası kapsamında Mersin Erdemli'de doğa müfettişi çocuklar, sahil ve parkta temizlik çalışması yaparak örnek oldu.

- Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi

MERSİN - Dünya Çevre Günü ve haftası kapsamında Mersin Erdemli'de doğa müfettişi çocuklar, sahil ve parkta temizlik çalışması yaparak örnek oldu.

Kum zambaklarının yetişme ve caretta carettaların sahile çıktığı alanlarda geçtiğimiz günler de temizlik çalışması yaparak örnek olan Erdemli Belediyesi bünyesinde hareket eden 'Doğa müfettişi' çocuklar bu kez Dünya Çevre Günü ve haftası kapsamında kolları sıvadı. Belediye temizlik işleri müdürlüğü desteği ve koordinesinde çalışmaları yürüten müfettiş çocuklar, 'doğayı koru, çevreyi temiz tut" sloganıyla Erdemli'nin sahilleri ile parklarında çöp topladı.

Çevreyi temiz tutmanın çok önemli olduğunu belirten doğa müfettişlerinden Hasan Efe Uslu, "Doğa müfettişleri olarak temizlik yaptık, doğa temizliği yaptık"derken herkesin çevresini temiz tutmasını istedi.

Doğaya çöp atılmaması gerektiğine dikkat çeken çocuklardan Hasan Eren Ergin da, Dünya Çevre Günü'nü çöp toplayarak geçirdiklerini aktararak, çöp atmayın doğayı temiz tutun mesajı verdi.

Etkinliği katılan diğer çocuklardan her kesin çevre temizliği ve doğa severliği konusunda dikkatli olmasını istedi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Erdemli'de doğayı ve çevreyi korumak için mücadele ettiklerine değinen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise" Çevrenin sadece insanlara ait olmadığını biliyoruz. Her canlının yaşama hakkını korumaya çalışıyoruz, her canlının hayatını sürdürmesini korumaya çalışıyoruz. Bu bilinçle, bu düşünceyle gençlerimizle birlikte, Doğa Müfettişlerimizle birlikte bütün canlıların temiz bir çevrede yaşaması adına, temiz bir çevrede hayatlarını sürdürmesi adına detaylı temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Yarınlarımıza daha güzel, daha temiz bir çevre bırakıyoruz"ifadelerini kullandı.

Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi
Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi
Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi
Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi

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Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, Dünya Çevre Günü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve park temizledi - Son Dakika

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