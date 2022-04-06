"Doğa Nerede?" sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Doğa Nerede?" sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu

06.04.2022 12:35
"Doğa Nerede?" sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu

Sanata Bi Yer, ArtPick ve HAN Spaces iş birliğinde düzenlenen, "Doğa Nerede?

Sanata Bi Yer, ArtPick ve HAN Spaces iş birliğinde düzenlenen, "Doğa Nerede?" sergisi ziyarete açıldı.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Alkaş ve HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Sanata Bi Yer platformunun iş birliği ve Doğan Holdingin desteğiyle genç sanatçılara çalışma mekanları sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Alkaş, tarihteki "han" kültürüne işaret ederek, sosyalleşmede bu tür alanların önemli olduğunu ve artması gerektiğini kaydetti.

ArtPick'in kurucusu ve serginin küratörlerinden Seza Ünal Özeren, serginin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Sergimizin teması, tamamen doğa, insan doğası, yaşadığımız doğa, insanın doğaya müdahalesi gibi konuları ele alıyor. 17 genç sanatçımız var ve sanatçılarımızın hepsi öğrenci. Bu sergide de onların işlerine yer verdik." dedi.

Özeren, sergide farklı disiplinlerde video art, enstalasyon, akrilik, yağlı boya tablolar ve heykel gibi birçok eserin yer aldığını aktararak, ziyaretçilerin çok çeşitli mecralardan işler görebileceğini dile getirdi.

ArtPick'in kurucusu ve sergi küratörü Lisya Tavaşi de eserlerin, Han Space'in Levent ve Ataşehir lokasyonlarında sergilendiğini aktararak, "Burası aslında bir ofis ortamı. Biz bu projeyle ofis ortamlarına da sanatı taşımış olduk." diye konuştu.

" Türkiye'nin büyük eksikliklerinden birine nasıl çözüm bulabiliriz diye yola çıktık"

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ise kurum olarak 2015'ten beri Sanata Bi Yer projesini devam ettirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz aslında Türkiye'nin büyük eksikliklerinden birine nasıl çözüm bulabiliriz diye yola çıktık. Aslında çok yetenekli üniversiteli genç sanatçılarımız var ve sanatın her alanında eserler üretiyorlar. Ama kendilerini tanıtabileceği, ifade edebileceği yerler yok. Türkiye'de alanlar çok sınırlı. Olanlar da ticari alanlar ve öğrencilerin bunlara parası yetmiyor. Sanatseverlerin de bu eserlerle bir araya gelmesi gerekiyor. Biz de Doğuş grubu olarak Sanata Bi Yer projesiyle bu sorunu ele aldık. Kendi otomotiv grubumuzun show roomlarını açtık. Bomonti Ada'da, kimi zaman restoranlarımızda, kimi zaman otellerimizin salonlarında bu buluşmaları gerçekleştirdik. Bugün de dostumuz Avi Alkaş bize HAN Spaces'in kapılarını açtı. Dolayısıyla biz sanatseverlerle yeni sanatçılarımızı bu ortamda buluşturuyoruz. Onların tanınmasına katkıda bulunuyoruz."

Sergi hakkında

Sanata Bi Yer platformu üyesi gençlerin, "Doğa Nerede?" arayışını merkeze alan 55 çalışması, 31 Mayıs'a kadar eş zamanlı olarak HAN Spaces'in Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde görülebilecek.

Küresel ısınmayla dünyanın birçok noktasında gerçekleşen orman yangınları ve insanlığın doğayla ilişkisine odaklanan sergide, Abdulgani İlhan, Aylin Erdem, Ayşenaz Çubukçu, Berrak Zeynep Yılmaz, Ece Maria Aslanbey, Eyhan Çelik, Hilal Özdemir, İbrahim Deniz Tavlıbıyık, İlayda Çorlu, İrem Terzi, Safiye Otman, Semiha Adsız, Şeyma Lakot, Tuğçe Çakal, Tuğçe Şen, Yağmur Demir ve Yağmur Kevser Barutçu'nun çalışmaları yer alıyor.

Doğa Nerede? sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu
Doğa Nerede? sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu
Doğa Nerede? sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu
Doğa Nerede? sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerle buluştu

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Doğuş Grubu, Ataşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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