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Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te - Son Dakika

Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te

24.09.2021 13:18

- Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te Küresel ısınmaya dikkat çeken proje TÜBİTAK yarışmalarında fizik, biyoloji alanlarında geliştirdikleri projeler ile derece elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TEKNOFEST'te sergilediği ve yarıştığı projelerle yerini aldı.

- Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te

Küresel ısınmaya dikkat çeken proje

İSTANBUL - TÜBİTAK yarışmalarında fizik, biyoloji alanlarında geliştirdikleri projeler ile derece elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri TEKNOFEST'te sergilediği ve yarıştığı projelerle yerini aldı. Öğrenciler engelliler için solar kablosuz şarj istasyonu, otomobillere özel kaplama ve kanser araştırmalarına destek olan projelerle teknoloji ilgililerinden tam not aldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021, Atatürk Havalimanı'nda 21 Eylül'de başladı. 26 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, kodlama ve robotik, fizik, biyoloji gibi alanlarda sergilediği ve yarıştığı projelerle TEKNOFEST'te yerini alırken öğrenciler tarafından sunulan projeler katılımcılar tarafından tam not aldı. Projelerine gelen yoğun ilgi karşısında da öğrenciler teknoloji severler ile bir arada olmaktan ve projelerini anlatma imkanı bulmaktan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Teknoloji ilgilileri ise TEKNOFEST süresince İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji standında kodlama ve robotik uygulamalarıyla buluşmaya devam edecek.

Engelli araçları için solar kablosuz şarj istasyonları

Kolejin Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, teknolojik tasarım alanında geliştirdiği "Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi ile katılım sağladı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Utku Berkay Tan, "Mevcut tekerlekli şarj istasyonları şuan kablolu şekilde. Bu yüzden engelli vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Benim sistemim ise kablosuz. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyi depolama birimine aktarıyoruz. Bu enerjiyi de zeminde bulunan vericiye aktarıyoruz. Tekerlekli sandalyenin altındaki alıcı ile verici aynı alana geldiğinde şarj işlemi gerçekleşiyor" dedi.

Kanser araştırmalarına destek

Çanakkale Biga Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Miray Yılmaz ve Zeynep Doğan ise biyoloji alanında geliştirdikleri Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım projesi ile TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Sergisi'ndeki yerlerini aldılar. Öğrenciler aynı zamanda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda canlı bilimleri alanında kazandığı ikincilik ödülünü alacaklar. "Normalde büyük cüsseli hayvanların kansere yakalanma oranlarının daha yüksek olacağı düşüncesi ile yola çıktık" diyerek projeleri hakkında konuşan öğrenciler, "Bize bunu düşündürten şey ise normalde çok fazla hücre sayısına sahip olmalarından dolayı bu hücrelerin kontrolden çıkacağını varsaymamız. Peto paradoksu da bunun tam tersini açıklıyor. Yani 'kanser ile vücut büyüklüğü arasında herhangi bir ilişki yoktur' diyor. Bu paradoksun üç tane ergümanı var, tümör baskılayıcı genler, hiper tümör oluşumları ve metobolik hızdaki artış-azalış. Biz tümör baskılayıcı genler üzerinden projemizi yürüttük. 4 tümör baskılayıcı gen üzerinden kanserle olan ilişkiler izlendi. Özellikle kutup bölgelerinde yaşayan cüsseli hayvanlar olan balinalar ve insan arasındaki 4 proteinin farklı olan bölgelerini saptadık ve kanserin hangi bölgelerden kaynaklı olabileceğini bulduk" diye konuştular.

Araç kazalarında oluşan can ve mal güvenliğini en aza indiren "özel kaplama"

Kolejin Acarkent Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Berfe Biçer ve Dilay Gökçe, Nitinol ve Metal Esnekliğinin Araç Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi projesi ile İnsanlık Yararına Teknoloji Proje Yarışması'na finalist olarak yarışıyor. Proje ile amaçlarının araç kazaları sonucu oluşan can ve mal kaybını en aza indirmek olduğunu söyleyen gençler açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Araçlarımızın dış iskeletini çelik kaplama yerine nitinol alaşımını kaplamayı planladık. Yüzde 50 nikel ve titanyumdan oluşan alaşım ile kaplanan araç ile normal kaplama bir aracı aynı hızda aynı şartlarda çarpıştırdığımızda nitinol kaplamalı olan aracın diğer araca göre hasarı minimum yüzde 40 absorbe ettiğini söyleyebiliyoruz. Bir diğer önemli özelliği ise, 'şekil hafızası' özelliği. Alaşımı uygulamadan önce programlıyoruz. Sonrasında aracımızdaki kaplama bir hasar alıyor bu hasarı da küçük bir ısı uygulayarak kaza yapmadığı haline geri döndürebiliyoruz."

Küresel ısınmaya dikkat çeken proje

Tuzla Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencilerinden Berke Çiçek ve Alper Çamlı, fizik alanında geliştirdikleri Antarktika Atmosferinde UV Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi projesini TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Sergisi'nde sunuyor. Öğrenciler aynı zamanda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması fiziki bilimler alanında kazandığı ikincilik ödülünü de TEKNOFEST 2021'de alacak. Berke Çiçek proje ile iklim değişikliklerine dikkat çekmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Amacımız insanları kutup iklim değişikliğini göstermek ve bilgilendirmek. Antarktika atmosferinde önemli ölçüde bir incelme söz konusu. Bu incelme yüzünden dünyaya gelen UV miktarı artıyor. Ozon incelmesi yüzünden dünyaya normalde girmeyen UV C'nin girme miktarı artıyor. Bunlarda cilt kanseri gibi sorunlara sebep olabiliyor. Biz de insanları bu konuda bilgilendirmeye çalıştığımız bir proje ortaya çıkardık. Tasarladığımız cihazımızla bu ışınları ölçebiliyoruz. Verileri toplayıp bir senelik bir grafik yapacağız. Bu grafikle beraber insanları iklimin nasıl değiştiğine dair verilerle bilgilendirmiş olacağız" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çerkezköy Kampüsü Anadolu Lisesi ve Sakarya Kampüsü Kodlama ve Robotik alanındaki projeleri ile yarışırken Kolejin Adıyaman, Ordu ve Antalya Kampüsleri de fen bilimleri alanında geliştirdiği projeler ile finalist olarak yarışıyorlar.

"Bilgi çağını bilimi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir kurumuz"

TEKNOFEST'te öğrencileri ziyaret eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, TEKNOFEST'TE yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirerek, "Geleceğin teknolojilerini, hem üreticilerden teknoloji geliştiricilerden hem de çocuklarımızın gençlerimizin yaptıkları uygulamalarla bu ortamda görmek ve bunları deneyimlemek çok önemli. Öğrencilerin, dünya nereye gidiyor, Türkiye'nin nerede olduğunu anlamaları için bu ortamda olması çok kıymetli. Bütün okullarımızla TEKNOFEST'TE olmaktan öğrencilerimizin başarılarını burada sergilemekten mutluyuz. Biz bilgi çağını bilimi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir okuluz. İstanbul Teknik Üniversitesinin bize kazandırdığı değerlerle bunu daha ileri bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te
Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te
Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te
Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Tragger, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa'nın kaşifleri TEKNOFEST'te - Son Dakika


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