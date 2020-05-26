Doğa Parkın sakinleri buzlu meyve ve yağmurlama sistemiyle serinliyor - Son Dakika

Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanlar, aşırı sıcaklarda buzlu meyve ve yağmurlama sistemi ile serinletiliyor.

Sıcaklıkların birden artması ile serinletme yöntemlerine başlayan ekipler, 83 türden bin 706 hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nın sıcaktan etkilenen sakinleri için çeşitli tedbirler alıyor. Bunlardan biri de buzlu meyve ile serinletme yöntemi. Doğa Parkı'nda bulunan hayvanların en sevdiği meyveler özenle hazırlanıyor, özel derin dondurucularda dondurulduktan sonra günün belirli saatlerinde servis ediliyor. En sevilen meyve ve sebzeler arasında ise elma, havuç, salatalık, böğürtlen, muz ve marul yer alıyor.

YAĞMURLAMANIN YAPILDIĞI SAATLER ONLAR İÇİN GÜNÜN EN EĞLENCELİ SAATLERİ

Buzlu meyve servisinin yanı sıra yağmurlama sistemiyle de hayvanlar serinletiliyor. Toynaklı grup içerisinde yer alan koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki hayvanların serinletilmesi için sulama arazözü ile veya yaşam alanları içerisine yerleştirilen sistem ile yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor. Yırtıcı hayvanların yaşadığı bölümlerde de yağmurlama sistemi aktif hale getirilerek özellikle günün en sıcak olduğu öğlen saatlerinden akşamüstüne kadar su veriliyor.

Ayrıca hayvanların yaşadığı bölümlerde yer alan yapay dereler, havuzlar ve şelaleler ile de serinlemelerine katkı sunuluyor. Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor. Özellikle ayıların bulunduğu havuzların içerisine hem buz takviyesi yapılıyor hem de yaşam alanlarına buzlu meyveler konuluyor. Tüm bunların yanı sıra bakıcıları da zaman zaman hortumla banyo yaptırarak hayvanları serinletiyor.

MİDİLLİLERİN SU İLE OYNAMA SEVİNCİ

Bakıcıların serinletme banyosu yaptırdığı hayvan gruplarından biri de midilliler. Atların minyonları olan midilliler hortumla banyo yaptırılarak serinletiliyor. Bakıcıların kendilerini serinletmek için geldiği anları sabırsızlıkla bekleyen midilliler, suyla oynamayı ve serinlemeyi çok seviyor. Midillilerin buzlu yemekten hoşlandığı meyve ise havuç.

BABUNLAR VE ÖRÜMCEK MAYMUNLARININ FAVORİSİ KARIŞIK MEYVELER

Doğa Parkın biraz yaramaz ve hırçın sakinlerinden olan babunlar ve örümcek maymunlarının favorisi ise karışık meyvelerin yer aldığı buz. Meyve arabası gelince oldukça heyecanlanan babunlar ve örümcek maymunları buzlu meyveleri büyük bir iştahla yiyor.

Yaklaşık 140 gün önce Tarsus Doğa Parkı'nda gözlerini açan ve 'Fıstık ile Doğa' ismini alan iki bozayı her geçen gün büyüyor. Oldukça yaramaz olan iki kardeş günlerinin çoğunu oyun oynayarak geçiyor. Doğdukları aya göre havaların biraz daha ısınması ile sıcaklayan yavrular, yaşam alanları içerisinde bulunan havuzda serinliyor.

LEMURLARIN FAVORİSİ MUZ VE MARUL

Bakıcılar lemurlar için de özenle hazırladıkları özel buzlu karışımları yaşam alanlarına bırakıyorlar. Oldukça sosyal ve meraklı olan lemurların favori meyvesi muzken, favori sebzesi marul.

"HEM OYNUYORLAR HEM SEVEREK YİYORLAR"

Doğa Parkı sakinleri için serinletme yöntemine haziran ve temmuz aylarında başladıklarını, ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine şimdiden bu yöntemleri uyguladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Fırat Kabayel, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinletme çalışmalarımıza başladık. Etçil ve yırtıcı hayvanlarımızı yağmurlama sistemi ile serinletiyoruz. Yağmurlama sistemini günün en sıcak olduğu saatlerde devreye alıyoruz ve üzerlerine soğuk su püskürtüyoruz. Hayvanlarımız rahat ediyor. Meyve ve sebze ile beslenen hayvanlarımız için ise buzlu meyveler hazırlıyoruz. Çok sevdikleri meyveleri bir karışım haline getirip, dondurduktan sonra öğün saatlerinde veriyoruz. Hem oynuyorlar hem de severek yiyorlar. Bu yöntemlerle sıcak havalarda serinlemelerini sağlıyoruz" dedi.

(İHA)