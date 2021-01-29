Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı!

Projelerinden bahseden Rutkay, "İki tane sinema filmi çektik.& ; Yeni bir programa başladım. Güldür güldür devam ediyor." diye konuştu. Pandemi sonrası sette tedirginlik yaşayıp yaşamadığı sorulan başarılı oyuncu, "Haftanın 3 günü sete çıkmadan önce test yaptırıyoruz. Bolca önlemler alınıyor. Elimizden geldiğince temastan uzak duruyoruz" dedi.

Katıldığı bir YouTube programında çocuk yapmayı düşünmediğini itiraf eden Doğa Rutkay, "Eşim ile tanışmadan önce istemiyordum. Ben kaderci biriyim. Kadere inanırım" sözlerine yer verdi.



