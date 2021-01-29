Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı! - Son Dakika

Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı!

29.01.2021 23:46
Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı!, System.String[]

Oyuncu Doğa Rutkay, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Kar yağışı sonrası güneşli havayı değerlendiren Rutkay, "Havayı güzel bununca kendimi dışarı attım. Set öncesi biraz yürüyüş yapmak istedim." dedi.

Projelerinden bahseden Rutkay, "İki tane sinema filmi çektik.& ; Yeni bir programa başladım. Güldür güldür devam ediyor." diye konuştu. Pandemi sonrası sette tedirginlik yaşayıp yaşamadığı sorulan başarılı oyuncu, "Haftanın 3 günü sete çıkmadan önce test yaptırıyoruz. Bolca önlemler alınıyor. Elimizden geldiğince temastan uzak duruyoruz" dedi.

Katıldığı bir YouTube programında çocuk yapmayı düşünmediğini itiraf eden Doğa Rutkay, "Eşim ile tanışmadan önce istemiyordum. Ben kaderci biriyim. Kadere inanırım" sözlerine yer verdi.

Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğa Rutkay'dan şaşırtan çocuk itirafı! - Son Dakika Magazin


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