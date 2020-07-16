Doğa Rutkay, 'un "Kırmızı Işık" kampanyasının sesi oldu - Son Dakika

Doğa Rutkay, 'un "Kırmızı Işık" kampanyasının sesi oldu

Vodafone'un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı, "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyasının destekçileri arasında oyuncu Doğa Rutkay da yer aldı ve kampanya için çekilen reklam filminin sesi oldu.

Vodafone'un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı, "Şiddete karşı #BenVarım" kampanyasının destekçileri arasında oyuncu Doğa Rutkay da yer aldı ve kampanya için çekilen reklam filminin sesi oldu.

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Vodafone açıklamasında görüşlerine yer verilen Doğa Rutkay, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Vodafone'un kadına şiddetle mücadelenin önemini vurgulayan kampanyasında yer almaktan büyük mutluluk duydum. Herkesten ricam, kampanyaya destek vermeleri ve #BenVarım etiketiyle paylaşım yapmaları. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Temmuz başı itibarıyla tüm kanallardan kamuoyuna duyurulan kampanya ile insanların kadına şiddete karşı "#BenVarım" demesi hedefleniyor.

"Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin" mesajının verildiği kampanyada, Vodafone da Türkiye Vodafone Vakfı'nın geliştirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında durduğunu hatırlatıyor.

Öte yandan, Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda onları bilgilendirmek amacıyla 6 yıl önce hizmete sunduğu "Kırmızı Işık" uygulaması yenilendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar 331 binin üzerinde indirilen uygulama; görme engelli bireylere yönelik sesli ekran okuyucusu özelliği ve mülteci kadınlar için Arapça dil seçeneği ile daha fazla kadına ulaşacak.

Doğa Rutkay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğa Rutkay, 'un 'Kırmızı Işık' kampanyasının sesi oldu - Son Dakika Ekonomi
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