Doğa Rutkay: Yakında kitabım çıkıyor
6 saat önce
Rutkay "Eşimle birlikte kitap yazdık.
Rutkay "Eşimle birlikte kitap yazdık. Hem çocuklar hem de kendi hayatımı anlatıyorum" dedi. Oyuncu, ikiz bebeklerini bu kez anneannelerinin yanına bıraktığını söyledi: "2 bakıcım var, ikisi de çok güvenilir."
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:10
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