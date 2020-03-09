Doğa Rutkay: Yakında kitabım çıkıyor

Rutkay "Eşimle birlikte kitap yazdık. Hem çocuklar hem de kendi hayatımı anlatıyorum" dedi. Oyuncu, ikiz bebeklerini bu kez anneannelerinin yanına bıraktığını söyledi: "2 bakıcım var, ikisi de çok güvenilir."







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