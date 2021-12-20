Doğa sever tır sürücüsünden geriye ayı beslerken çektiği görüntüler kaldı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde kullandığı tırı yol kenarına park edip sırra kadem basan sürücü Ali Soyoral, 55 kişilik ekibin yaklaşık 12 saatlik araması sonucu kayalardan düşmüş halde ormanlık alanda ölü bulundu. Doğa sever kimliğiyle tanınan tır sürücüsünden geriye yolculukları sırasında ayı beslerken çektiği selfiler ve görüntüler kaldı.

23 yıl önce Batman'dan Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek önce taksi şoförlüğü, daha sonra tır şoförlüğü yaparak hayatını kazanan 51 yaşında 4 çocuk babası Ali Soyoral, Konya'dan Demre'ye asfalt malzemesi taşıyordu. Son getirdiği malzemeyi boşalttıktan sonra Konya'ya hareket eden sürücü, Kemer ilçesi Beycik Mahallesi yakınlarındaki Köpeksolutan mevkiinde 72 EC 848 plakalı tırı yol kenarına park ettikten sonra ormanlık alana girdi.

"Eşi ulaşamayınca yakınlarını aradı"

Sürücünün Batman'daki eşi Ali Soyoral'ı telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca Kemer'de bulunan yakınlarına haber verdi. Soyoral'ın yakınları ve jandarma, D-400 Karayolu'nu, yol üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini tarayarak park etmiş tırı buldu. Ormanlık alanda yapılan ilk aramada sürücü bulunamadı.

"Arama kurtarma birimleri alarma geçti"

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı İz Takip köpekleri sevk edildi. Sağanak yağmur yüzünden sık sık aksayan arama çalışmaları sabah saatlerinde yağmurun hafiflemesi üzerine hızlandırıldı ve sonunda Ali Soyoral'ın cansız bedeni, sarp bir bölgede kayalıkların dibindeki çukurluk bir noktada bulundu.

"Batman'da toprağa verilecek"

Nöbetçi Kemer cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı tespitlerden sonra önce Kemer Devlet Hastanesi Morgu'na getirilen Ali Soyaslan'ın cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na götürüldü. Cenazenin otopsinin ardından Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Geriye ayılarla çektiği selfiler kaldı

Doğa dostu olarak tanınan Ali Soyaral'dan geriye ise seyahatleri esnasında ayılarla çektiği görüntüler kaldı. Aldığı balıklarla beslediği ayıların görüntülerini çekip, kakasındaki çay ve şekerleri yiyen ayılarla selfi çekip paylaşan Soyaral'ın ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. - ANTALYA