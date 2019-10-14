Son Dakika Haberleri: Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı
Son Dakika Güncel Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı

Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğa severler Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek vermek için Keldağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğa severler Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek vermek için Keldağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda doğa sever katıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa severlerle tırmandıkların dağın zirvesinde Türk bayrağı açtıklarını belirterek, "Bu etkinliğimizi Türk ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek vermek, harekatta şehit düşen yükseköğrenimini Beyşehir'de tamamlayan Konyalı uzman onbaşımız Yunus Mermer ile tüm şehitlerimiz anısına gerçekleştirdik." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 12:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa severlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek tırmanışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]