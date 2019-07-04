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Doğa Sizi Çağırıyor

57 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından iki yıldır başarı ile gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören "Doğa Seni Çağırıyor" adı altındaki doğa kampları devam ediyor.

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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından iki yıldır başarı ile gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören "Doğa Seni Çağırıyor" adı altındaki doğa kampları devam ediyor. Sarımsaklı Barajı'nda yapılan doğa kamplarına 250 aile katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kamplar, anne babaların çocukları ile verimli bir şekilde vakit geçirebileceği onlarca etkinliği bünyesinde barındırıyor. Cumartesi öğleden sonra başlayan kamp programına, katılımcılar servisler veya kendi araçları ile ulaşırken; katılımcıların çadırdan, uyku tulumuna, yemekten gece çorbasına, fiziksel etkinliklerden kamp müziğine kadar birçok ihtiyaçları Spor A.Ş. tarafından sağlanıyor. Katılımcılar, onlarca etkinlik, yarışma ve parkurun tadını çıkarırken, pazar günü erken saatlerde başlayan doğa yürüyüşü, sabah sporu ve kahvaltı programının ardından kamp programı sona eriyor.

Katılan ailelerin ve özellikle çocukların keyifli vakit geçirdiği kamplar her hafta 250 aile ile yapılıyor. Kampa katılmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresinden kayıtlarını yaptırabiliyorlar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
Sarımsaklı, Anne, Güncel
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