Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika

Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı

12 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, Körfez Doğa Sporları Grubu sporcuları tarafından kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, Körfez Doğa Sporları Grubu sporcuları tarafından kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Grup üyesi sporcular, Burhaniye yaylaları ve Eybek Dağı çevresinde, sırt çantalarına koydukları 10 kilogram arpa, 20 kilogram buğday, 25 kilogram mısır ve 50 ekmeği ağaç diplerine bıraktı.

Körfez Doğa Sporları Grubu üyesi Erhan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalma tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, tohum ve bitkilerin kar altında kaldığını belirterek "Hayvanları düşünerek yanımızda fazladan ekmek, mısır, arpa ve buğday getirdik. Küçük çaplı bir yemleme yaptık. Bu sayede yabani hayvanların biraz olsun hayata tutunabileceğini düşünüyoruz, mutluyuz." diye konuştu.

Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Körfez, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aynı takımda oynayan ikiz kardeşler, hakemleri de şaşkına çeviriyor "Palu ailesi" davasında, Tuncer Ustael'in son savunması ortaya çıktı Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]