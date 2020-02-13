Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika
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Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, Körfez Doğa Sporları Grubu sporcuları tarafından kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde, Körfez Doğa Sporları Grubu sporcuları tarafından kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Grup üyesi sporcular, Burhaniye yaylaları ve Eybek Dağı çevresinde, sırt çantalarına koydukları 10 kilogram arpa, 20 kilogram buğday, 25 kilogram mısır ve 50 ekmeği ağaç diplerine bıraktı.

Körfez Doğa Sporları Grubu üyesi Erhan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalma tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Çiftçi, tohum ve bitkilerin kar altında kaldığını belirterek "Hayvanları düşünerek yanımızda fazladan ekmek, mısır, arpa ve buğday getirdik. Küçük çaplı bir yemleme yaptık. Bu sayede yabani hayvanların biraz olsun hayata tutunabileceğini düşünüyoruz, mutluyuz." diye konuştu.

Doğa sporcuları yaban hayvanları için yem bıraktı

Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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