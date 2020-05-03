Doğa Sporları Derneği BİDOS'dan yeni bir faaliyet - Son Dakika

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Doğa Sporları Derneği BİDOS'dan yeni bir faaliyet
6 saat önce
Bilecik'de faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS), kovid-19 salgını ile mücadele edildiği bu günlerde evde kalmaya devam eden üyeleri için bir faaliyete daha imza atıyor.
Bilecik'de faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS), kovid-19 salgını ile mücadele edildiği bu günlerde evde kalmaya devam eden üyeleri için bir faaliyete daha imza atıyor.
BİDOS Sekreteri Funda Tellici, yapığı açıklamada "Kovid-19 salgını Pandemi nedeniyle sosyal mesafede olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemi değerli kılmak adına BİDOS olarak katkı sağlamak istedik. 4 Mayıs tarihinden başlamak üzere sosyal medya hesaplarımızda canlı yayınlar yapıyor olacağız. BİDOS olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı bir derneğiz. Federasyonumuza bağlı farklı illerdeki temsilcilerimizle görüşüp hem ilimizi tanıtmak hem de o illerde yapılan sportif faaliyetlerle birlikte doğa sporları yapılırken nelere dikkat etmeliyiz içerikli bize gelen soruları yönelteceğiz. Bu yayınlara her aksam farklı temsilcilerimizin katılımıyla ilk yayınımız yarın akşam saat 21.00'de Bilecik Doğa Sporları- BİDOS instagram ve facebook sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bidos ailesi olarak sağlıklı ve güvenlikli günler dileriz" dedi - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 06:28 Kaynak: İHA
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