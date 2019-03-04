Son Dakika Haberleri: Doğa Sporları Topluluğu Doğa Yürüyüşüne Devam Ediyor

Doğa Sporları Topluluğu Doğa Yürüyüşüne Devam Ediyor

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde her Pazar yürüyüş gerçekleştiren Doğa Sporları Topluluğu yürüyüşlerine bir yenisini daha ekledi.

Doğa Sporları Topluluğu Doğa Yürüyüşüne Devam Ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde her Pazar yürüyüş gerçekleştiren Doğa Sporları Topluluğu yürüyüşlerine bir yenisini daha ekledi.


Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un da katıldığı doğa yürüyüşünde topluluk üyeleri, ilçeye bağlı Karkın Köyünü ziyaret etti.

Karkın Köyü Muhtarı Yusuf Karakoç'a ait Gedik Yaylası'ndaki dağ evine konuk olan topluluk üyeleri, burada tereyağlı tarhana çorbası, bulgur pilavı, tulum peyniri ve katmer yediler.

Dağda karşılaştıkları çobanlar ile de sohbet eden Kaymakam Eflatun Can Tortop, çoban kepeneği giydi.


Yaklaşık 10 kilometrelik doğa yürüyüşü sonrası topluluk üyelerine teşekkür eden Kaymakam Eflatun Can Tortop, doğa yürüyüşünün devam etmesi dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

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