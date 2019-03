Doğa Sporları Topluluğu Doğa Yürüyüşüne Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde her Pazar yürüyüş gerçekleştiren Doğa Sporları Topluluğu yürüyüşlerine bir yenisini daha ekledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde her Pazar yürüyüş gerçekleştiren Doğa Sporları Topluluğu yürüyüşlerine bir yenisini daha ekledi.





Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un da katıldığı doğa yürüyüşünde topluluk üyeleri, ilçeye bağlı Karkın Köyünü ziyaret etti.



Karkın Köyü Muhtarı Yusuf Karakoç'a ait Gedik Yaylası'ndaki dağ evine konuk olan topluluk üyeleri, burada tereyağlı tarhana çorbası, bulgur pilavı, tulum peyniri ve katmer yediler.



Dağda karşılaştıkları çobanlar ile de sohbet eden Kaymakam Eflatun Can Tortop, çoban kepeneği giydi.





Yaklaşık 10 kilometrelik doğa yürüyüşü sonrası topluluk üyelerine teşekkür eden Kaymakam Eflatun Can Tortop, doğa yürüyüşünün devam etmesi dileğinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı

Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi

Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz