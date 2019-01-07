Son Dakika Haberleri: Doğa Sporları Topluluğundan Karda Doğa Yürüyüşü

Doğa Sporları Topluluğundan Karda Doğa Yürüyüşü

1 saat önce

Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu, Karacören Köyü Manastır ve Ayıçardağı mevkine karda yürüyüş etkinliği düzenledi.

Doğa Sporları Topluluğundan Karda Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu, Karacören Köyü Manastır ve Ayıçardağı mevkine karda yürüyüş etkinliği düzenledi.


Sandıklı'da faaliyet gösteren 10 kişilik Sandıklı Doğa Sporları topluluğu, Karacören Köyü Manastır ve Ayıçardağı mevkilerine yürüyüş düzenledi.

Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı dağlık bölgede yaklaşık 15 kilometrelik yolu 6 saatte yakın sürede yürüyen grup üyeleri, kar manzarasında fotoğraf çektirip, manzaranın tadını çıkardı.

Ekip lideri Erol Tetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftadır da arazide 50 santime varan karda yürüyüş yaptıklarını belirterek, herkesi sağlıklı yaşam için bu yürüyüşlere katılmaya davet etti.

Grup fotoğrafçısı Ercüment Gökyar ise doğa resmi çekmeyi sevenler için doğada kartpostallık manzaralar oluştuğunu söyleyerek, meraklıların gruba katılmaları durumunda bol bol resim çekebileceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:40 Kaynak: AA

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