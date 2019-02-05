Doğa Sporlarının "İhtiyar Delikanlısı"

Hakkari'de emekli Hacı Ramazan Akbaş, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yıllardır yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor, doğa yürüyüşü etkinliklerine katılıyor.

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de emekli Hacı Ramazan Akbaş, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yıllardır yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor, doğa yürüyüşü etkinliklerine katılıyor.



Gazi Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk, 16 torun sahibi Akbaş (77), genç yaşlarda doğa sporlarına merak saldı.



Görevli olduğu İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde çalışırken boş zamanlarında kentteki dağcılarla zirve tırmanışlarına başlayan Akbaş, zamanla doğa yürüyüşlerine de katılarak bu etkinlikleri sürdürdü.



Dorukları gezmek amacıyla bölgeye gelen turistlere eşlik eden Akbaş, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yaklaşık 50 yıldır kentteki dağcılarla tırmanıyor ve doğa yürüyüşleri yapıyor.



Bölgede 3 bin rakımın üzerindeki Sümbül, Reşko, Sat, Karadağ, Süphan ve Artos gibi birçok dağa zirve tırmanışı gerçekleştiren Akbaş, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı görüntüsüyle gençlere adeta "taş" çıkarıyor.



Çalıştığı kurumdan 22 yıl önce emeli olan Akbaş, zamanını sportif etkinliklerin yanı sıra kitap ve gazete okuyarak geçiriyor.



"Tırmanışlar insanın genç kalmasını sağlıyor"



Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlardan beri doğa sporlarıyla ilgilendiğini ve dağlara tırmandığını söyledi.



Kentteki dağların yanı sıra çevre illerdeki birçok dağı gezdiğini belirten Akbaş, "Dağ tırmanışları insanın genç kalmasını sağlıyor. Bizi genç bırakıyor, dinç bırakıyor, hastalıksız bir hayat geçiriyoruz. İnsan sağlıklı bir yaşam istiyorsa sağlıklı gıda, sağlıklı çalışma ve programlı spor yapmalı. Bu çok önemlidir." dedi.



Sağlıklı bir yaşam için sporun önemine vurgu yapan Akbaş, "Gençlerin spora yönlenmesi lazım. Hem çevreyi tanısınlar hem sağlıklı bir yaşam geçirsinler hem de vatanına, insanlarına, memleketlerine örnek olsunlar." ifadesini kullandı.



"Gençler gelip bize takılsın"



Kitap ve gazete okumaktan da keyif aldığını dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:



"Allah'a şükür, bugüne kadar hiçbir hastalık geçirmedim. Dağlarda geziyorum, sağlıklı yiyecek ve içecek programım var. Kendimi programlı yetiştiriyorum. Sabah 7'de çıkıyoruz. Bazen günübirlik, akşam saat 9-10 gibi dönüyoruz. Bazen de çadır kuruyoruz. Bütün gençlere tavsiye ederim. Gelsinler, dolaşsınlar, spor yapsınlar."



Genç kalmanın sırrının spor ve programlı bir hayat olduğunu aktaran Akbaş, "Herkes 'maşallah' desin. Ben yine devam ederim. Bu tempoyla inşallah 5-10 yıla kadar daha giderim. Gençler kahvelerde kalmasın, evde uyumasınlar, gelip bize takılsınlar. Yaşlı olmama rağmen maşallah yine dimdik ayaktayım." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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