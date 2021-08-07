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Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu - Son Dakika

Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu

07.08.2021 12:22
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu, System.String[]

KARADENİZ Bölgesi'nde yaylalar, sıcak havadan bunalanların adresi oldu.

KARADENİZ Bölgesi'nde yaylalar, sıcak havadan bunalanların adresi oldu. Konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı bölgede tatilciler yayla ve milli parklarda doğayla baş başa tatil yapıyor.

Karadeniz Bölgesi doğa tatilini tercih edenlerle doldu. Pandemi döneminde uzun süre evde kalan, yaz sıcaklarından kaçarak bölgeye gelen tatilciler, yaylalar, milli parklar ve şelalelerde serinliyor, doğa yürüyüşü yapıyor, yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Termal kaplıcalarda şifa arayanlar da havuzlara giriyor. Trabzon'un Uzungöl ile Rize'nin Ayder Yaylası Turizm Merkezleri ile İkizdere Vadisi bölgede en çok ilgi gören yerler oluyor. Bölgede yaz aylarında konaklama tesisleri yüzde yüz doluluk oranlarına ulaştı.

'TATİLCİLER BUNGALOV SORUYOR'Turizmci Murat Gül, artık doğa, yeşillik, vadi, dere ile iç içe olan yerlerin tercih edilmeye başlandığını belirterek, "Bize ulaşanlar özellikle 'bungalov eviniz var mı?' diye soruyorlar. Sessiz, rahat huzurlu olabilecekleri bir alan arıyorlar. Özellikle pandemi döneminde kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler bu tarz tesisleri tercih ediyor. Bungalovlarda jakuziye kadar aranan tüm konfor sunuluyor. Normalleşme süreci ve sezonun başlaması ile birlikte ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz" dedi.Turizmci Muhammet Bakır ise, "Yaklaşık 7-8 yıldır doğa turizmi bu bölgede arttı, özellik de Çamlıhemşin Fırtına Vadisi'nde. Son 2 yıldır da pandemi dönemi ile beraber daha çok butik oteller ile bungalov evler tercih edilmeye başladı. Hafta sonu kısıtlamalarında bile çok yoğun talep aldık. Bungalovların tercih edilmesinin en büyük sebebi ise birbirinden bağımsız tamamen kendinize ait alanınız oluyor. Aynı zamanda insanlar doğal ortam istiyor ve biz de bu doğal ortamı sağlıyoruz" diye konuştu.'HER YER DOĞA HARİKASI'Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi de, "Karadeniz'i görmeyen herkesi bu bölgeye bekliyoruz. Açık hava ve doğanın içinde hastalık riskinden daha da uzaklaşıyoruz. Bölgemizde her yer doğa harikası. Bölgede insanlar koronavirüsten uzak güvenli bir şekilde tatillerini yapabilirler, termal havuzlarda şifa bulabilirler" ifadelerini kullandı.'DOĞASI, TEMİZ HAVASI ÇOK GÜZEL'Bungolav evlerde konaklamayı tercih edip bölgeye geldiğini söyleyen Kübra Gündoğdu "Pandemi şartlarında kalabalıktan uzak olmak istiyoruz. Bu yüzden de bungalov evler bize bu konforu sağlıyor. Başta sessiz sakin bir yer bulmak için çok aradık ve sonunda burayı bulduk. Buranın hem doğası hem de otantikliği çok hoşumuza gittiği için biz burayı tercih ettik" dedi.

Gonca Akyer Yılmaz ise, "Pandemiden sonra kalabalık yerlerde tatil yapmak pek mümkün olmuyor. Bungalov evlerde bize ev ortamımızdaki sakinliği sunuyor. Ailemizle birlikte, doğayla iç içe daha sağlıklı daha hijyen ortamında tatil yapabiliyoruz. Karadeniz'e ilk defa geliyorum, burada derenin sesini duyabiliyorsun. Yeşili, doğası, temiz havası ile çok güzel" diye konuştu.


Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu
Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Pandemi, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğa tatili yapmak isteyenlerin adresi Karadeniz oldu; konaklama tesisleri doldu - Son Dakika


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