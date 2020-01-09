Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti - Son Dakika

Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti

6 saat önce

BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti, System.String[]

BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri doğa tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkları, tabiat parkları ve kayak merkezleri ile Batı Karadeniz'de turizm açısından önemli bir merkez olan Bolu'ya tatilciler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya başta olmak üzere Bolu'ya 2019 yılında 1 milyon 783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı ziyaretçiyi ağırladı.

ABANT EN GÖZDE YER OLDU

Bolu'da en çok ziyaret edilen yer Abant Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliklere bürünen Abant Tabiat Parkı'na 2019 yılında 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 252 bin 247 ziyaretçi geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.


Kartalkaya, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı
2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:18 Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
22:18 Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
22:18 Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı - Son Dakika
22:15 Tır akaryakıt istasyonu marketine çarptı, istasyon çalışanı son anda kurtuldu - Son Dakika
22:15 Brexit, İngiliz Parlamentosu'ndan geçti - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]