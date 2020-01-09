Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Son Dakika
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Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti

7 saat önce

Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın ettiBOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğa tutkunları, 2019'da Bolu'ya akın etti

BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri doğa tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkları, tabiat parkları ve kayak merkezleri ile Batı Karadeniz'de turizm açısından önemli bir merkez olan Bolu'ya tatilciler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya başta olmak üzere Bolu'ya 2019 yılında 1 milyon 783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı ziyaretçiyi ağırladı.

ABANT EN GÖZDE YER OLDU

Bolu'da en çok ziyaret edilen yer Abant Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliklere bürünen Abant Tabiat Parkı'na 2019 yılında 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 252 bin 247 ziyaretçi geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti

Kartalkaya, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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