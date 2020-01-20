Doğa tutkunları Kavaklı'dan Nysa'ya yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa tutkunları Kavaklı'dan Nysa'ya yürüdü - Son Dakika

Doğa tutkunları Kavaklı'dan Nysa'ya yürüdü

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Yörük Ali Efe'nin köyü Kavaklı'dan yolan çıkan doğa tutkunları, Nysa Antik Kenti'ne kadar yürüyüş düzenledi.

Doğa tutkunları Kavaklı'dan Nysa'ya yürüdü, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da, Yörük Ali Efe'nin köyü Kavaklı'dan yolan çıkan doğa tutkunları, Nysa Antik Kenti'ne kadar yürüyüş düzenledi.


Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Haziran 1919'da tarihe Malgaç Baskını olarak geçen ve düşmana ilk darbeyi vurarak Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durduran Yörük Ali Efe'nin köyü olan Sultanhisar'a bağlı Kavaklı'da bir araya gelen doğa severler, tarihi Kavaklı köyünde bulunan Yörük Ali Efe'nin evini ziyaret ettikten sonra Nysa Antik Kenti'ne kadar yürüyüş düzenledi. Rehber Yeşim Cinbaş'tan Yörük Ali Efe'nin hikayelerini dinleyen doğa severler, Öz Yörük Ali Efe Kahvesinde, köylülerle ekoturizmin buraya sağladığı imkanlar ve sorunlarıyla ilgili sohbet etti.


Program hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İlk yıllarda ziyaretçilerin çok geldiğini ancak son yıllarda bu sayının giderek düştüğünü, bu durumun üreticilerin moralini bozduğunu ve azaldıklarını söylediler. Tarihi Kavaklı köyüne ziyaretçilerin gelebilmesi için sadece pazar kurulması yetmiyor. Hangi kurum ilgilenecekse; bizce bir an önce Yörük Ali Efe'nin yaşadığı evin düzenlenmesi, yakın tarihin bu önemli olayının ve Efe'nin yaşamının canlandırılması ve ziyaretçilere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 'Dününü bilmeyenler bugünü yaşayamazlar; bugünü yaşayamayanlar yarınlarına sahip çıkamazlar' diyen, bu konuda duyarlılığını bildiğimiz Yörük Ali Efe'nin torunu eski Uşak Valisi Kayhan Kavas'ın da, bu evin düzenlemesi için gerekli çalışmaları başlatacağına inanıyoruz.


Biz de Kavaklı'nın ekoturizmine katkı yapmasını düşündüğümüz bir etkinlik başlattık. Kavaklı'dan başlayan ve antik Nysa kentinde sonuçlanan Tarihi Zeytin Ağaçları Rotası belirledik. Asırlardır ayakta kalan, belki de Nysalıları bile gören, bazılarının 1000 yaşını aştığını tahmin ettiğimiz ölmez ağaç zeytinleri görmenin, dokunmanın mutluluğunu yaşadık. Tarihe tanıklık eden bu doğal mirasların içinde yürürken, hem hayranlıkla izledik, hem de fotoğrafladık" dedi. - AYDIN

Yörük Ali Efe, Kavaklı, Aydın, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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