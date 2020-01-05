Doğa tutkunları Palandöken'deki adrenalin dolu festivalde buluşacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, 10-12 Ocak'ta düzenlenecek Palandöken Outdoor Festivali'nde çok sayıda doğa sporları tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 A.Ş ile Alpin Doğa Sporları Kulübünün iş birliğinde Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden farklı ve adrenalin dolu etkinlikler tertip edildi.

Dağ kayağı, karda bisiklet, 93 Harbi Şehitleri Anma ve Palandöken Zirve Tırmanışı'nın yapılacağı festivalde, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkında, profesyonel dağcılar eşliğinde tırmanış gerçekleştirilecek.

Doğada hayatta kalma uzmanı ve TRT'de yayınlanan 'Doğadaki İnsan' programının yapımcısı Serdar Kılıç, dünyaca ünlü Türk dağcı Tunç Fındık ile birçok başarılı dağcı ve sporcunun deneyimlerinin sporseverlere aktarılacağı festivalde, doğa sporları tutkunları adrenalin ve eğlenceye doyacak.

Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de ilk kez outdoor festivalinin düzenleneceğini söyledi.

Festivalde birçok ve farklı etkinliğin gerçekleşeceğini ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Festivaldeki sporların hepsi pek bilinmiyor. Festivalle, bu spor dallarının ve Palandöken'in tanıtımını amaçlıyoruz. Şehir içi ve dışından çok sayıda insan festivale gelecek ve Palandöken'de ağırlayacağız. Adrenalin tutkunları, festivaldeki etkinliklerle eğlenceye ve heyecana doyacak. Festival için yoğun başvuru geliyor ve başvuru sayısı gittikçe artıyor. Festivale 300'den fazla kişinin katılacağını tahmin ediyoruz."