Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı - Son Dakika
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Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı

27.04.2022 08:54

Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı Muş Ovası'na karşı açan ters laleler dağları süsledi Muş'ta doğa tutkunu kadınlar, ilkbahar mevsimiyle birlikte sarp dağlarda açmaya başlayan ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için bin...

Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı

Muş Ovası'na karşı açan ters laleler dağları süsledi

MUŞ - Muş'ta doğa tutkunu kadınlar, ilkbahar mevsimiyle birlikte sarp dağlarda açmaya başlayan ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı.

Kentte bin 800 rakımlı dağlarda doğal olarak yetişen ters laleler karların erimesi ve havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, kuş cıvıltılarıyla birlikte insan ruhunu dinlendiriyor. Zengin florası ve endemik türleriyle dikkat çeken Muş'ta, yaklaşık 20 gün ömrü bulunan ters laleler, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Laleleri görmek için yaklaşık 1 kilometrelik patika yolu tırmanarak bölgeye ulaşan kadınlar, eşsiz manzarayı fotoğrafladı. Birbirinden güzel kareler yakalamak için fotoğraf çeken doğa tutkunları, günün stresini lalelerin arasında attı.

"Ters laleleri görmek için yaklaşık 1 saat dağ tırmandık"

Bölgede bulunan endemik ters laleleri görmek için yüksek rakımlı dağa çıktıklarını anlatan kadınlardan Ceylan Güngör, "Çünkü çok kısa ömürleri var. 15-20 günlük ömrü olan bu ters laleleri görmek için yaklaşık 1 saat dağı tırmanarak buraya ulaştık. Buna değdi çünkü çok güzel bir görüntü var. Çok güzel fotoğraflar aldık. Keşke kısa ömürlü olmasalardı. Lalelerimiz çok hassaslar. Buraya gelip laleleri fotoğraflamak isteyen insanlarımızdan ricamız koparmayalım, doğamızı bozmayalım" dedi.

"Muş Ovası'yla bütünleşen ters laleler muhteşem kartpostallık görüntüler oluşturuyor"

Sarp dağlarda yetişen ve koruma altında olan ters lalelerin açmış olduğunu belirten kadınlardan Hasret Erim de, "İlk defa buraya geliyorum. Muş Ovası'yla bütünleşen ters laleler muhteşem kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 1 kilometre patika yolu tırmanarak buraya geldik. Burada laleleri görüntüledik. Günün stresini attık. Çok güzel görüntüler çıktı" ifadelerini kullandı.

"İlk defa ters lale görüyorum"

Kadınlardan Gülgün Akaydın ise Muş'un yüksek dağlarında çıkan ters laleleri yakından görmek için 1 kilometre civarında yürüdüklerini söyledi. Zorlu bir yoldan geçerek zirveye ulaştıklarını belirten Akaydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerçekten çok güzeller. Ters laleleri ilk defa görüyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik. Çiçekler dallarında güzel. Vatandaşlarımızı bu güzel çiçekleri koparmamaları noktasında uyarıyoruz. Bu güzel çiçeklerimizin 15-20 gün kadar bir ömrü var. Bunları fotoğraflarla ölümsüzleştirmek için buradayız."

Dağ ve vadilerde eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ve endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı
Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı
Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı
Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı

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İlkbahar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için bin 800 rakımlı dağa tırmandı - Son Dakika
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