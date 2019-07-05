Doğa tutkunlarından Balkaya Dağları'na yürüyüş
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen doğa tutkunları, Derecik ilçesinde bulunan Balkaya Dağları'na yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde bir araya gelen doğa tutkunları, Derecik
ilçesinde bulunan Balkaya Dağları'na yürüyüş düzenledi.
Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel
Caddesi üzerinde bir araya gelen Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, Derecik ilçesine doğru yola çıktılar. Öncelikle Şemdinli
'ye giden grup, bazı tarih mekanları gezerek oradan da Derecik ilçesine geçtiler. Buradaki Balkaya Dağları'na 20 kişilik grup şeklinde hem tırmanış hem de yürüyüş gerçekleştiren tutkunlar, ilçesinin muhteşem doğa yapısı karşısında hayran kaldılar.
Gruba öncülük yapan TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan, her hafta ayrı bir yere gezi düzenlediklerini belirterek, "Bölgeyi tek tek tanıtmaya devam ediyoruz. Her hafta değişik ve meraklı gruplarla bölgeyi gezmeye devam ediyoruz. Bugün Derecik ilçesine gelerek dillere destan olan Balkaya Dağları'nı gezdik. Yıllarıdır insanımız için büyük merak dağlara, tüm zorlu yolculuğa rağmen yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Baya güzel geçti. Hem bize katılan dostlar hem de ilçe insanından dolayı turumuzu yaptık. Buradan bizimle olan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ
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