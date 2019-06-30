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Doğa tutkunlarından Sat Gölleri'ne gezi

27 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunları, 3 bin 320 metre yükseklikteki Sat Gölleri'ni gezdi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunları, 3 bin 320 metre yükseklikteki Sat Gölleri'ni gezdi.

İlçede yıllardır faaliyetler sürdüren başarılı grup, bu hafta da gezi rotalarını Sat Gölleri'ne çevirdiler. 15 kişilik grup halinde doğa yürüyüşüne çıkan doğa tutkunları, ilçenin güzelliklerini tanıtmak ve tarihini gün yüzüne çıkartmak için faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şehrin bunaltıcı havasından uzak ve doğayla iç içe olmak için Sat Gölleri'ni gezdiklerini ifade eden yerel rehber ve TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan, "Biz 15 kişilik grup olarak bu sefer ilçeye bağlı Sat Gölleri'ni gezmeye geldik. İstanbul'dan gelen misafirlerimizle beraber 1 gece orada kaldık. Baya güzel geçti. Şehrin bunaltıcı havasından uzak bir gün de olsa burada tüm yorgunluğumuzu atıyoruz. Dostlarımıza bölgenin güzelliklerini ve tarihini tanıttık keyif veriyor. Özellikle Sat Gölleri'nin doğa güzelliklerine karşı hayran kaldılar. Bizde Yüksekovalı doğa tutkunları olarak bu tür faaliyetlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Güncel
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