Doğa Tutkunlarının Gözde Adresi Bolu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Abant ve Gölcük
tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ile Kartalkaya
Kayak Merkezini de bünyesinde barındıran, yüzde 65'i ormanla kaplı Bolu
, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 200 göl ve göleti bünyesinde barındıran Bolu, doğa ve kayak tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Günübirlik ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden ziyaretçiler, tatillerini Abant, Gölcük, Yedigöller, Başpınarlar, Sünnetgölü, Sülüklügöl, Göksu
ve Karagölü'nde doğayla iç içe geçiriyor. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli ve 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'yı tercih edenler de 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.
Doğal güzellikleriyle tatilcileri adeta büyüleyen kartpostal görünümlü Gölcük Tabiat Parkı'nı 2018 yılında 545 bin 573, Abant Tabiat
Parkı'nı 700 bin 722, Yedigöler Milli Parkı'nı 230 bin 563, Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 217 bin, Başpınarlar, Sünnetgölü, Sülüklügöl, Göksu ve Karagölü ise 33 bin 814 kişi ziyaret etti.
"Bu sayı daha da artacak"
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun sağlık, turizm ve üniversite kenti olacağını söyledi.
Bu amaca yönelik olarak 15 yıldır çalıştıklarına değinen Yılmaz, çok özel bir coğrafyada yer aldıklarını, Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilci sayısının 1,5 milyonu geçtiğini dile getirdi.
Gölcük Tabiat Parkı'nın küçük bir alan içerisinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Buraya 2017 yılında yaklaşık 450 bin kişi gelirken 2018 yılında bu sayı 550 bini geçmiş ve 600 bine yaklaşmışız. Sistemi sağlıklı kurduğumuz zaman bu sayı daha da artacak." şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz, özel günlerde ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Özel günlerde Gölcük Tabiat Parkı'nın dolmasıyla birlikte tatilcileri Abant Gölü'nün yaklaşık yedi katı büyüklüğünde bulunan Seben
Gölü'ne doğru kaydırmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde bunları takip edeceğiz. Bolu, turizm anlamında çok özel bir yere sahip olacak. Coğrafyamız da bunu emrediyor. Coğrafyanın emrettiği şekilde çalışmaları belediye ve diğer kurumlarla beraber geleceğe yönelik olarak sürdürmek zorundayız. Sadece merkez değil, ilçelerimizle beraber."