Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika

Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği

20.05.2021 11:02

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen ve suların şırıl şırıl aktığı Munzur Gözeleri, ziyaretçilerini cezbediyor.

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarına bürünen ve suların şırıl şırıl aktığı Munzur Gözeleri, ziyaretçilerini cezbediyor.

Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve dört mevsim ilgi gören Munzur Gözeleri, sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleriyle bölgedeki gözde turizm alanlarının başında geliyor.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, kent merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Munzur Gözeleri, ilkbaharın gelişiyle birlikte kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve çevresinde açan rengarenk çiçekler ile eşsiz manzaralar sunuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na hayat veriyor

El değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sergileyen Munzur Gözeleri, yaban hayatı, zengin florası ve endemik türleriyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.

Günübirlik turlarla hafta içi ve hafta sonu tatilinde çevre illerden Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler, burada doğal güzellikler arasında doyasıya vakit geçirerek fotoğraf çekimleri yapıyor.

Yurt içi ve dışından da ziyaretçi ağırlıyor

Ziyaretçilerden Caner Yalvaç, AA muhabirine, Tunceli'nin, doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andırdığını söyledi.

Munzur Gözeleri'ni sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Yalvaç, "Munzur Gözeleri'nde her sene ilkbaharın gelişi ve karların erimesiyle beraber sular çoğalıyor. Suların debisi yükseldikçe buranın görüntüsü daha da bir değişiyor ve ilgi çekiyor. Buranın ilkbahar aylarında muhteşem bir atmosferi var." dedi.

Yalvaç, her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin Munzur Gözeleri'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Burada kaya oyuklarından ve dağların eteğinden çıkan çok sayıda su kaynağı var. Bu kaynaklar Munzur Çayı'nın pınarını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği
Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği
Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği
Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği

İlkbahar, Tunceli, Yalvaç, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa tutkunlarının gözde adresi Munzur Gözeleri'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika


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