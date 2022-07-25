DOĞA TUTKUNU GAZİ: DOĞA EN BÜYÜK İLAÇ OLDU - Son Dakika
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DOĞA TUTKUNU GAZİ: DOĞA EN BÜYÜK İLAÇ OLDU

25.07.2022 12:41

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'Rotanı doğaya ayarla' sloganıyla düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa tutkunu gazi Hakan Erdoğan, 'Tedavi gördüğüm dönemde bazı sıkıntılar yaşadım, onun neticesinde kendimi daha sağlıklı bulabilmek için doğada bir şeyler yapmaya karar verdim.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'Rotanı doğaya ayarla' sloganıyla düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa tutkunu gazi Hakan Erdoğan, 'Tedavi gördüğüm dönemde bazı sıkıntılar yaşadım, onun neticesinde kendimi daha sağlıklı bulabilmek için doğada bir şeyler yapmaya karar verdim. Hastane veya kullandığımız ilaçlar, kullandığımız tedavi yöntemleri elbette bizim için ama doğa bana göre en büyük ilaç oldu' dedi.

Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü kenarında bulunan Seka Kamp alanında yapılan Doğa Sporları Festivali'nde kamp alanlarında kurulan ekipmanlar ile doğada yapılan yemekler kamp meraklılarına anlatıldı. Aynı zamanda adrenalin tutkunları için de bungee jumping gibi çeşitli eğlence alanları kuruldu. Festivale doğada kamp yapan sosyal medya fenomenleri de katıldı.

Orman Yolcusu olarak tanınan Hakan Erdoğan, kamp yapmaya nasıl başladığını anlattı. Gazi olduktan sonra tedavi sürecinde kamp yapmaya ve doğa sporlarına başladığını belirten Hakan Erdoğan, "Tedavi gördüğüm dönemde bazı sıkıntılar yaşadım, onun neticesinde kendimi daha sağlıklı bulabilmek için doğada bir şeyler yapmaya karar verdim. Bu süreç içerisinde baya sıkıntı oldu. Sebebi ise kullandığım koltuk değnekleri gibi şeyler oldu. Ama doğada olmak gibisi yok, çünkü insanın en iyi rehabilite olduğu yer doğa. Hastane veya kullandığımız ilaçlar, kullandığımız tedavi yöntemleri elbette bizim için ama doğa bana göre en büyük ilaç oldu. O yüzden ben de doğaya çıktım. Sağlığıma çok iyi geldi.? dedi.

Ateşli silah yaralanmalarının çok kolay atlatılamadığını ifade eden Erdoğan, 'Ben askeriyede yaralandım. Gazi oldum. Orada uzun yıllar çalıştıktan sonra böyle bir ateşli silahlar yaralanması çok kolay atlatılabilir şeyler değil. Bunun bana katkısı sadece gidip kamp yapmak değil ya da kafamı dinlemek gidip toparlanmak, hayatta kalmak hayatı idame sürecini başlatabilmek kendi gücümle bir şeyler elde edebilmek onun verdiği o enerji beni hayatta tuttu. Bu yüzden kamp yapıyorum." diye konuştu.

Festivalin katılımcılarından gezgin yazar Gökhan Konar, "Çok keyifli bir organizasyon, yer seçimi iyi, çok sıcak bir ortam. Doğayı seven insanlarla bir arada olmak, doğadan konuşmak deneyimleri karşılıklı paylaşmak çok keyifliydi" dedi.

Ormanda yaptıkları yemeklerle bilinen orman lezzetleri ekibi, festivale katılan vatandaşlara yaptıkları yemekleri dağıttı. Festival alanında kurulan atölyelerde katılımcılar, doğadaki bitkileri tanıma, sabun yapma, hayat idame gibi eğitimler alırken, festival alanında bulunan eğlence parkurlarında zaman geçirdi.

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Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞA TUTKUNU GAZİ: DOĞA EN BÜYÜK İLAÇ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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