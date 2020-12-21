Doğa tutkunu kardeşlerin tarihi "Katır Yolu"nda doğa ve kültürle iç içe yolculuğu - Son Dakika

Doğa tutkunu kardeşlerin tarihi "Katır Yolu"nda doğa ve kültürle iç içe yolculuğu

21.12.2020 11:09
Doğa tutkunu kardeşlerin tarihi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Eflani'ye uzanan tarihi "Katır Yolu"nu iki günde yürüyen doğa tutkunu iki kardeş, doğa ve kültürle iç içe yolculuk yapma imkanı buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Eflani'ye uzanan tarihi "Katır Yolu"nu iki günde yürüyen doğa tutkunu iki kardeş, doğa ve kültürle iç içe yolculuk yapma imkanı buldu.

Geçmişi çok eskilere dayanan ulaşım yolu olan ve 1956'da kara yolunun yapılmasıyla kullanılmayan "Katır Yolu", günümüzde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Safranbolu'dan Eflani'ye uzanan güzergahta hanlar, köprüler ve çeşmelerin yer aldığı yol, ziyaretçilerini 33 kilometrelik parkur boyunca hem doğa hem de kültür yolculuğuna çıkarıyor. Büyük çoğunluğu patikalardan oluşan yolun bazı kısımlarında taş döşeme bölümler de bulunuyor.

"Katır Yolu", üzerinde bulunan tarihi Derehan, Dorukhan, Karakaşhan, taş kemer köprüler Malagöz, Derehan ve Paşadere, çok sayıda çeşme ile geçmişin izlerini barındırıyor.

"Doğayla iç içe olmayı seviyoruz"

Gaziantep'de yaşayan 30 yaşındaki mekatronik mühendisi Işın Ertuğrul ve 21 yaşındaki kardeşi Okan Ertuğrul da Katır Yolu'nda yürüyüş yapmaya karar verdi.

İki kardeşin Safranbolu'dan başlayan ve 2 gün süren yürüyüşü, Eflani'de son buldu.

Okan Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayla iç içe olmayı sevdiklerini söyledi.

Katır Yolu üzerinde önemli tarihi yapıların bulunduğunu belirten Ertuğrul, yolun 1956 yılında kara yolu açılıncaya kadar kullanıldığını anlattı.

Ertuğrul, ağabeyiyle Katır Yolu'ndaki tarihi yapıları görmek istediklerini ifade ederek, "Safranbolu'daki Eflani Sokak'tan yola çıkarak sırasıyla Kurtdere mevkisinden geçerek Aşağıçiftlik köyünden Malagöz Köprüsü'ne ulaştık. Daha sonra Derehan'a, Dorukhan'a ve ardından Acısu mevkisine geçtik. Buradan Yağlıca mevkisindeki Karakaşhan'a uğradık. Tarihi Paşa ve Roma köprülerinden geçerek Katır Yolu'nun bitiş noktası olan Taşhan'a vardık." dedi.

Doğa ve tarih tutkunlarına bölgeyi gezmelerini tavsiye eden Ertuğrul, "Yol üzerinde 3 han var. Bitiş noktasındaki Taşhan, Eflani Belediyesi tarafından restore edildi. Diğer hanlar da restore edilip turizme kazandırılırsa Safranbolu ve Eflani turizmi açısından artı bir değer olacağını düşünüyoruz. Bütün doğa severleri buradaki doğal güzellikleri, hanları, köprüleri ve çeşmeleri görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Katır Yolu'nun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da Katır Yolu'nun Safranbolu ve Eflani'nin çok uzun yıllar ulaşımını sağladığını söyledi.

Yolun, 1956'da kara yolu yapılınca kullanılmamaya başlandığını aktaran Ertuğrul, yol üzerinde bulunan hanlar, köprüler ve çeşmelerin ihya edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ertuğrul, 10 yıl önce Karabük Valiliği ve daha sonra Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Katır Yolu'nun gündeme getirildiğini anlatarak, "Bu yol, trekking yolu olarak literatüre geçti. Biz bu yolun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bölge turizmine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Doğa turizmi açısından oldukça önemli. Katır Yolu'nu önemsiyoruz." diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, Eflani, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa tutkunu kardeşlerin tarihi 'Katır Yolu'nda doğa ve kültürle iç içe yolculuğu - Son Dakika


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