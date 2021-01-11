Doğa tutkunu öğretmen salgında "evde kalarak" örnek oluyor - Son Dakika

Doğa tutkunu öğretmen salgında "evde kalarak" örnek oluyor

11.01.2021 10:33
Doğa tutkunu öğretmen salgında

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının "evde kal çağrısına" doğadaki ağaç evinde kalarak destek veriyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, yeni tip koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının "evde kal çağrısına" doğadaki ağaç evinde kalarak destek veriyor.

Zamanının büyük bir kısmını elektrik olmayan kulübede kızı ve köpekleriyle şehir stresinden uzak bir şekilde geçiren 42 yaşındaki Cemil öğretmen, onu tanıyanlara da örnek oluyor.

Küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını sosyal medyadan paylaşan ve çok sayıda takipçisi olan Cemil öğretmen, gönüllü "izole" hayatı ile dikkati çekiyor.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan Ceylan, salgın sürecinde uzaktan derslerin bazılarını da doğadaki kulübesinde çevrim içi veriyor.

Cemil Ceylan, AA muhabirine, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığın unutulmayacağını, insanların sağlık çalışanlarına destek olmak istiyorlarsa kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

Kurallara uyarak evde kalmayı, kalabalıktan uzakta yaşamayı özendirerek sağlık çalışanlarına kendince destek vermeye çalıştığını ifade eden Ceylan, salgın sürecinde herkesi daha sorumlu davranmaya davet etti.

Her fırsatta öğrencilerine de bu yönde bilgiler verdiğini belirten Cemil Ceylan, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum, onlar sürekli bizler için duyarlı davranmaya çalıştılar, geceleri gündüzlerine dahil oldu. Bizlerin de onları düşünerek sevdiklerimizi düşünerek 'evde kal çağrılarına' uymamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince kalabalık ortamlara girmememiz lazım. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmamamız gerekiyor. " diye konuştu.

Salgında stresten uzak bir hayat

Salgın sürecinde şehir stresinden uzakta doğada zaman geçirdiklerini anlatan Ceylan, "Genelde kulübemizdeydik. Müzik öğretmeniyim online derslerimi yeri geldi burada yaptım. Hayvanlarımızla vakit geçirdik, toprakla iç içe olduk." dedi.

Ceylan, salgın sürecinde insanların izole ve doğal yaşama ilgilerinin arttığını ancak bu yaşamın doğal yaşamı korumak gibi birtakım sorumluluklarının olduğuna da işaret etti.

İnsanların doğdukları kırsal köylere ev yapmaya başladığını aktaran Ceylan,"Kırsala bir yönelme oldu. İnsanlar doğdukları köylere evler yapmaya başladı. Şehirden ve şehrin stresinden uzaklaşmaya başladılar. Bu beni çok memnun ediyor. Biz köyde doğduk. Doğa bizim evimiz gibi ama şehir yaşamına alışmış bazı insanlar biraz zorlandılar. Çünkü doğa cennet gibidir yeri gelir cehenneme döner. Kış şartları zordur. Doğada yaşam zordur. Bunları göz önünde bulundurarak hareket etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Cemil Ceylan, Yakakent, Samsun, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa tutkunu öğretmen salgında 'evde kalarak' örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Hafta sonu yağan yağmurdan sonra İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı "Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı
Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor Rıdvan Dilmen'den Dorukhan Toköz iddiası: Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor         
10:58
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi         
10:02
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu         
09:59
WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef         
09:55
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı         
08:42
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa tutkunu öğretmen salgında "evde kalarak" örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei