Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı - Son Dakika

Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı

6 saat önce

Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı Doğa tutkunu öğretmenler kamp kurdukları 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı.

Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı

SAMSUN - Doğa tutkunu öğretmenler kamp kurdukları 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı.

Ordu'da öğretmenler tarafından kurulan 'Kamp Ordu', 'Nerede bir güzellik varsa oraya gidiyoruz' sloganıyla ülkenin birçok yerinde kamp etkinliği düzenliyor. Mehmet Akif İnan İlk-Ortaokulu öğretmenlerinin bir yıl öncesinde kurduğu Kamp Ordu Kulübü ile birçok etkinliğe imza atmanın yanında doğanın tüm güzelliğini keşfetmek isteyenlere öncülük yapıyor.

Gurup lideri Haluk Kırcı, bir yıl öncesinde kurdukları KampOrdu Kulübü ile geçen süre içerisinde birçok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Kulübün büyük bölümünün öğretmenlerden oluştuğunu aktaran Kırcı, "Kulübümüz doğayı, tabiatı seven insanlardan oluşuyor. 'Nerede bir güzellik varsa oraya gidiyoruz' sloganıyla ülkemizin en güzel yerlerinde kamp kuruyor, doğayla baş başa tabiatın tüm güzelliklerinin tadını çıkartıyoruz" dedi.

En son etkinliği Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'na yaptıklarını belirten Kırcı, "Şahinkaya Kanyonu'na ve devamında Vezirköprü Tabiat Parkı'na Kamp Ordu olarak etkinlik düzenledik. Ülkemizin her yerinde ayrı bir tabiat ayrı bir güzellik var. Şahinkaya Kanyonu'nun güzel olduğunu hayal ediyorduk. Beklentilerimizin üzerinde harika bir yerle karşılaştık. Bizler için çok güzel bir etkinlik, mükemmel geçen bir hafta sonu oldu" diye konuştu.

Havadan görüntülediler

Doğa tutkunları kanyonu drone ile havadan görüntülemeyi de ihmal etmedi. Havadan çekilen görüntülerde kanyonun ve çevresinin güzelliği görenleri hayran bıraktı.

Doğa tutkunu öğretmenler 'Şahinkaya Kanyonu'na hayran kaldı

Şahinkaya Kanyonu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:48 Kaynak: İHA

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