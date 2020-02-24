Doğa ve fotoğraf tutkunları ile hayvanseverler için - Son Dakika
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Doğa ve fotoğraf tutkunları ile hayvanseverler için

27 dakika önce

National Geographic sergilerinden Photo Ark, ilk kez Türkiye'de.

Doğa ve fotoğraf tutkunları ile hayvanseverler için, System.String[]

National Geographic sergilerinden Photo Ark, ilk kez Türkiye'de. Sergi, dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:10 
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