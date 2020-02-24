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Doğa ve fotoğraf tutkunları ile hayvanseverler için
27 dakika önce
National Geographic sergilerinden Photo Ark, ilk kez Türkiye'de.
National Geographic sergilerinden Photo Ark, ilk kez Türkiye'de. Sergi, dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici fotoğrafları hayvanseverler, doğa ve fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor.
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24.02.2020 00:38:14. #1.13#
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