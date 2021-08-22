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DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR - Son Dakika

DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR

22.08.2021 19:24

ANTALYA ve Muğla'da çıkan yangınlarda binlerce hektar alanın tahrip olması ve doğal hayattaki hayvanların ölmesine dikkat çekmek isteyen Yüksel Atalay (38), atı 'Kaşif' ile 'Doğa ve hayvan hakları' için yürüyüş başlattı.

ANTALYA ve Muğla'da çıkan yangınlarda binlerce hektar alanın tahrip olması ve doğal hayattaki hayvanların ölmesine dikkat çekmek isteyen Yüksel Atalay (38), atı 'Kaşif' ile 'Doğa ve hayvan hakları' için yürüyüş başlattı. Batman'a gitmek üzere 10 gün önce İzmir'den yola çıkan Atalay, akşam saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesine ulaştı. Atalay, Batman'a 2 ay içinde ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Batman'da uzun yıllar dövüş sporları ile ilgilenen ve çeşitli dereceler elde ettikten sonra kendisini doğaya adayan Yüksel Atalay, hayali olan doğaya ve hayvan haklarına saygı yürüyüşünü gerçekleştirmek için geçen 12 Ağustos'ta İzmir'in Menemen ilçesinden 'Kaşif' ismini verdiği atıyla birlikte yürüyüşe başladı. Bugün Manisa'nın Salihli ilçesine ulaşan Atalay, yolculuğu hakkında bilgi verdi. Atalay, Hep bir hayalim vardı. Bir atım olsun istemiştim. 2 hafta kadar önce Muğla Fethiye'de kampa iken Kaşif'i internette satılık ilanlarında gördüm. Hiç düşünmeden hemen İzmir'e gittim, satın aldım. Onu çok sevdim. Aramızda da müthiş bir bağ kuruldu. İzmir'den Batman'a atım Kaşif ile beraber yola çıktım. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı bilindiği üzere ormanlara da giriş yasaklandı. Bu nedenle yolculuk boyunca kamplarımı yol kenarlarında yapıyorum. Atımın ismini 'Kaşif' koymamım sebebi de yapacağım bu yolculukta onun da elde edeceği deneyimdir dedi.

Ortalama 1500 kilometrelik yolculuk gerçekleştireceklerini belirten Atalay, Yolculuğumuzun çok uzun sürecek olması önemli değil. Önemli olan varacağınız nokta da değil. Yaptığınız yolculuktur. Yolda yaşadıklarınızdır. Tamamen buna adapte oldum. Tabii ki çok meşakkatli bir yolculuk. Bu da işin tadı, tuzu, biberi. Bu yolculuk sayesinde hem doğaya saygı adına bir şeyler yapmış olacağız hem de hayvan haklarına dikkat çekeceğiz. Orman yangınları ile çok zor zamanlardan geçtik. Milyonlarca ağaç küle döndü, binlerce orman canlısı da hayatını kaybetti. Umarız bir daha böyle acılar yaşanmaz diye konuştu.

'BU DÜNYAYI BİZ ONLARLA PAYLAŞIYORUZ'

Atalay'ın yürüyüşü çevredekiler tarafından büyük ilgi gördü. Atalay'ın yürüyüşü çok anlamlı bulduğunu kaydeden vatandaşlardan Asuman Keskiner, Tesadüfen yolumuz kesişti. Tanıştık ve çok mutlu olduk. Atıyla birlikte yola çıkış amacını duyunca daha çok mutlu olduk. Doğaya saygı ve hayvanları korumak adına. Çünkü bu dünyayı biz onlarla paylaşıyoruz. Onlar yoksa biz yokuz. Biliyorsunuz dünyadaki son arı yok olduğunda dünyanın ömrü 4 yıl. Bu bilimin kanıtladığı bir şey. Bir canlının yok olması kadar kötü bir şey olamaz. Arkadaşımızı destekliyorum. Yolu açık olsun dedi.

DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR
DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR

Hayvan Hakları, Batman, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞA VE HAYVAN HAKLARI İÇİN İZMİR'DEN ATI İLE BATMAN'A YÜRÜYOR - Son Dakika


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